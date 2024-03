Une panne électrique contraint un avion de la Lufthansa à atterrir d’urgence en Grèce

Par LeSiteinfo avec MAP

Un avion de la compagnie allemande Lufthansa, transportant 190 passagers à destination de Dubaï, a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Rhodes en raison d’un problème électrique, a annoncé lundi l’opérateur allemand gérant les transports régionaux en Grèce, Fraport.

L’appareil, de type Airbus A 330, qui avait décollé de Frankfurt en Allemagne, a demandé l’autorisation aux autorités aéroportuaires grecques d’atterrir sur l’île de Rhodes, au sud de la mer Égée, en raison de la présence de fumée à l’intérieur de l’avion, selon les premières informations de l’opérateur.

Après l’intervention des pompiers de l’aéroport de Rhodes, l’avion a été évacué et tous les passagers sont sains et saufs, note la même source, ajoutant que les opérations de contrôle technique et de sécurité de l’appareil se poursuit.

La compagnie aérienne allemande devrait envoyer un autre appareil à Rhodes pour que les passagers continuent leur trajet vers Dubaï mardi, souligne la même source.