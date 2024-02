Affaire Dani Alves: le verdict est tombé

Dani Alves a écopé ce jeudi de quatre ans et demi de prison ferme. L’ancienne star du Barça est accusée de viol par une jeune femme de 23 ans pour des faits qui datent du 30 décembre 2022 lors d’une soirée à la boîte de nuit, Le Sutton. Alves devra aussi verser 150.000 euros à la victime et se tenir éloigné d’elle pendant neuf ans et demi.

Le tribunal a également condamné le joueur, en détention provisoire depuis plus d’un an, à cinq ans de liberté surveillé lorsque sa peine sera purgée.

Dani Alvers a décidé par ailleurs de faire appel de ce verdict.

Pour rappel, avec 43 titres gagnés au cours de sa carrière professionnelle, Dani Alves (40 ans) est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football. Il fait partie des joueurs qui ont participé à la génération historique du FC Barcelone sous les commandes de Pep Guardiola.

H.M.