Le prix du Bitcoin atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans

Par LeSiteinfo avec MAP

Le prix du Bitcoin a bondi au-dessus de 50.000 dollars lundi, atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux ans.

Le prix de la crypto-monnaie phare a augmenté de près de 4% pour la dernière fois à 50.053,00 dollars, selon Coin Metrics, un niveau jamais atteint depuis le 27 décembre 2021.

Le Bitcoin vient de connaître sa meilleure semaine depuis le 8 décembre, terminant en hausse de 10,76% vendredi dernier.

« Plusieurs facteurs influencent la dynamique du marché, notamment l’adoption par la Chine d’une politique monétaire plus souple, qui a conduit à une augmentation des achats d’actifs, notamment en bitcoins et en actions », a relevé James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, un gestionnaire d’actifs axé sur la cryptographie.

Les investisseurs envisagent environ 48.600 dollars comme niveau de résistance clé. Si le Bitcoin parvient à franchir ce niveau et à le maintenir, il pourrait atteindre de nouveaux sommets au-delà de 50.000 dollars et peut-être même un nouveau plus haut historique, selon les analystes.

La hausse du prix du Bitcoin a fait grimper les actions cryptographiques. L’échange de crypto Coinbase a gagné plus de 5% tandis que le proxy Bitcoin Microstrategy a augmenté de près de 10%.

S.L.