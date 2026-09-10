Météo Maroc : temps chaud samedi et dimanche dans ces villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Un temps chaud est attendu, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 40 et 45 °C concerneront, samedi et dimanche, les provinces de Fquih Ben Salah, Meknès, Moulay Yacoub, Larache, Taroudant, Ouazzane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, Chichaoua, Fès, Taounate, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khemisset, Sidi Bennour, Youssoufia et Béni Mellal, indique la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des températures comprises entre 34 et 41 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Benslimane, Berrechid, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, El Jadida, Safi, Essaouira, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Nouaceur, El Hajeb et Khenifra, précise la DGM.