Attijariwafa bank rejoint le Swift Payments Scheme pour accélérer les paiements internationaux

Attijariwafa bank poursuit la modernisation de son dispositif de paiements internationaux. Le groupe bancaire marocain a annoncé, ce lundi 7 septembre 2026 à Casablanca, son adhésion au Swift Payments Scheme, une initiative portée par Swift visant à transformer l’expérience des paiements transfrontaliers à l’échelle mondiale.

Cette initiative a pour ambition d’améliorer les paiements internationaux en s’appuyant sur trois principaux leviers : la rapidité, la prévisibilité et la transparence des transactions, de bout en bout.

Pour Attijariwafa bank, cette adhésion s’inscrit dans la continuité d’un engagement de longue date auprès de Swift. Le groupe avait notamment été, dès 2020, la première banque marocaine certifiée SWIFT gpi, un dispositif destiné à renforcer la traçabilité et la visibilité des paiements internationaux.

À travers son adhésion au Swift Payments Scheme, la banque entend ainsi poursuivre l’évolution de ses services de transferts internationaux afin de répondre davantage aux attentes de ses clients, aussi bien particuliers qu’entreprises. L’objectif affiché est de leur permettre de bénéficier progressivement de paiements internationaux plus rapides, plus prévisibles et plus transparents.

Attijariwafa bank indique également travailler, aux côtés de plusieurs grandes banques internationales, à la mise en œuvre des prérequis techniques et fonctionnels nécessaires au déploiement de cette initiative. Celui-ci devrait intervenir progressivement au cours des prochains mois.

« Les paiements internationaux revêtent une importance cruciale pour nos clients et, pour cela, nous sommes résolument engagés à leur offrir la meilleure qualité de service en la matière », souligne Tarik Irrou, Responsable Paiements Groupe d’Attijariwafa bank.

Selon le responsable, l’adhésion au Swift Payments Scheme traduit un engagement autour de trois priorités : « anticipation, transparence et rapidité ». Il estime que cette démarche constitue « une avancée majeure dans la qualité de l’expérience » proposée par la banque.

Attijariwafa bank ambitionne ainsi d’étendre progressivement les bénéfices de cette initiative à un nombre croissant de clients et de corridors de paiement au cours des prochains mois, renforçant par la même occasion son positionnement sur les paiements transfrontaliers.