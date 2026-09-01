Élections : le PJD dément l’arrestation d’un de ses candidats à Salé

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) a démenti les rumeurs faisant état de l’interpellation de l’un de ses candidats aux prochaines élections.

Dans un communiqué rendu public, l’instance locale du parti de la lampe a balayé ces accusations, les qualifiant de « fausses informations sans le moindre fondement », nées de « pures inventions ».

Le parti a tenu à préciser que « l’ensemble de ses candidats ont déposé leurs dossiers et finalisé les démarches administratives dans des conditions parfaitement régulières ».

Le PJD a par ailleurs déploré « la propagation de tels ragots sans vérification préalable ni recoupement auprès des instances officielles du parti ». Pour le scrutin législatif prévu le mois prochain, la formation politique aligne Kamal El Kouchi dans la circonscription de Salé-Médina et Aziz Hanaoui dans celle de Salé-El Jadida.

S.L.