Décès du maâlem Aziz Baqbou, figure emblématique de l’art gnaoui

Le monde de l’art gnaoui a perdu, lundi, l’un de ses grands noms. Le maâlem gnaoui Aziz Baqbou s’est éteint après plusieurs années consacrées à la pratique et à la transmission de cet art traditionnel marocain.

Le défunt était issu d’une famille profondément enracinée dans la tradition gnaouie. Il était le frère du maâlem Mustapha Baqbou, décédé en septembre dernier. Leur père, le maâlem El Ayachi Baqbou, leur avait transmis les fondements et les bases de l’art gnaoui authentique.

Au cours de sa carrière, Aziz Baqbou avait participé à de nombreux festivals, manifestations ainsi qu’à plusieurs soirées culturelles et artistiques organisés dans différentes villes du Maroc.

Aux côtés de nombreux autres maâlems gnaouis, il avait également contribué au rayonnement de cet art traditionnel et à la préservation de son patrimoine et de ses différentes expressions.