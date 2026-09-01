Tramway de Casablanca : de nouveaux horaires annoncés

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La société « Casa Tramway» a annoncé, ce mardi matin, les nouveaux horaires de l’ensemble des lignes du tramway dans la capitale économique.

L’entreprise a précisé que le premier départ est prévu à 6 heures du matin, tandis que le dernier départ aura lieu à 22h30.

Elle a également indiqué que la fréquence de passage des rames sera adaptée durant la matinée et les heures de pointe, pouvant atteindre un passage toutes les cinq minutes.