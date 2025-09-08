Le grand Maâlem gnaoui Mustapha Baqbou n’est plus

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maâlem gnaoui Mustapha Baqbou est décédé, lundi à Marrakech, à l’âge de 72 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Natif de la cité ocre, feu Mustapha Baqbou, qui compte parmi les pionniers de l’art Gnaoua au Maroc, a entamé sa carrière musicale au sein de plusieurs formations locales, dont le groupe « Noujoum Al Hamra », avant de rejoindre, dans les années 1980, la formation mythique Jil Jilala.

Issu d’une famille profondément imprégnée de l’art gnaoui, le défunt a marqué la scène musicale populaire marocaine par sa créativité, en réussissant à allier la tradition Gnaoua authentique à des sonorités musicales internationales, ce qui lui a valu une notoriété dépassant les frontières nationales.

Le Maâlem Baqbou fut également l’une des figures emblématiques du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, auquel il participa assidûment au fil de ses éditions, en plus de sa présence notable dans de nombreux festivals et manifestations artistiques au Maroc et à l’étranger.

La dépouille du défunt a été inhumée, lundi après-midi, dans sa ville natale.