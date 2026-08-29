Le Roi Mohammed VI adresse ses condoléances aux membres de la famille de feu Abdelaziz Bennani

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances aux membres de la famille du militant et figure de la défense des droits de l’homme, feu Abdelaziz Bennani.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à tous ses proches, et à travers eux, à l’ensemble de la famille des droits de l’homme, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, à la suite de la perte de l’une des figures du militantisme en faveur des droits de l’homme au Maroc, dans les pays arabes et le monde, implorant le Tout Puissant d’agréer le défunt en Sa sainte miséricorde et d’accorder aux membres de sa famille patience et consolation.

Le message Royal souligne les qualités du défunt, son héritage et son engagement et militantisme en faveur des droits de l’homme, à travers les différentes missions et responsabilités qu’il a assumées, notamment sa contribution significative dans le cadre de l’Instance Équité et Réconciliation et sa présidence d’une organisation nationale de défense des droits de l’homme, ainsi que ses rôles pionniers au sein de plusieurs organisations et réseaux arabes et internationaux de défense des droits de l’homme.

Le Souverain évoque, en outre, les nobles qualités humaines dont le défunt a fait preuve tout au long de sa vie, riche d’engagement et de dévouement, ainsi que ses contributions actives reconnues, tant au niveau national qu’international, en faveur de la protection et de la consolidation des droits de l’homme et de leurs valeurs universelles, ainsi que celles de la justice et de la démocratie, saluant l’attachement indéfectible du défunt aux constantes nationales sacrées et son incarnation d’un patriotisme sincère.

Sa Majesté le Roi dit partager les sentiments de la famille de feu Abdelaziz Bennani en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Très Haut de lui accorder patience et réconfort, et d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de Sa mansuétude et de l’accueillir en Son vaste paradis.