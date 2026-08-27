Fatima Zahra Mansouri : «Les aspirations de la génération Z nécessitent une écoute et une réponse sérieuses»

Fatima Zahra Mansouri, coordinatrice nationale du Parti authenticité et modernité (PAM), a affirmé que les jeunes Marocains de la « génération Z » ont des aspirations légitimes qui nécessitent une compréhension approfondie et une interaction sérieuse.

Ces déclarations ont été faites lors d’une rencontre de communication organisée mercredi à Marrakech par la jeunesse du parti, consacrée à l’examen des aspirations de la jeune génération et de son rôle central dans l’avenir du pays.

Fatima Zahra Mansouri a expliqué que la présence des jeunes dans les manifestations récentes soulève des interrogations fondamentales sur les motivations à l’origine de ces mouvements de protestation. Elle a estimé que cette frange de la population représente le Maroc émergent, qui doit être doté des moyens nécessaires à son développement.

Elle a ajouté que l’objectif principal de ces rencontres est d’être à l’écoute directe des jeunes et de mieux comprendre leurs véritables attentes.

La responsable politique a également mis en avant l’importance de corriger les dysfonctionnements et de reconstruire les passerelles de confiance perdues entre les jeunes et les différentes institutions censées les représenter.

Elle a souligné que la sortie de la situation actuelle de désengagement et de désaffection nécessite une véritable volonté politique ainsi qu’une approche participative plaçant les questions liées à la jeunesse au cœur des politiques publiques et des programmes des partis.

Fatima Zahra Mansouri a insisté sur le fait que les responsables politiques sont aujourd’hui appelés à passer de la simple observation à l’action et à une réponse immédiate aux revendications exprimées par la jeunesse dans la rue.

Elle a enfin souligné que l’enjeu du développement au Maroc reste étroitement lié à la capacité des institutions à mobiliser les énergies de cette génération et à l’associer véritablement à la prise de décision.