Fouzi Lekjaa: « Les Marocains attendent des résultats, pas des polémiques »

Fouzi Lekjaa a choisi de mettre en avant une ligne de conduite fondée sur le travail, l’efficacité et les résultats, tout en affichant sa volonté de ne pas se laisser entraîner dans les polémiques politiques.

« Je viens d’une école qui croit uniquement au sérieux dans le travail et aux résultats sur le terrain. En dehors de cela, rien d’autre ne m’intéresse », affirme-t-il, à Le Site info, donnant ainsi le ton de son approche pour la prochaine étape.

Pour Fouzi Lekjaa, l’enjeu est désormais de se concentrer sur des résultats concrets, plutôt que de laisser le débat politique s’enliser dans les échanges et les affrontements. Il défend une démarche qu’il veut avant tout tournée vers les préoccupations des citoyens et les véritables défis du pays.

Cette approche doit, selon lui, s’appuyer sur « un programme sérieux, réaliste et tourné vers l’avenir, articulé autour de plusieurs idées, initiatives et projets ». Les grandes lignes de cette vision devraient être dévoilées progressivement au cours de la prochaine période.

Sur le plan politique, Fouzi Lekjaa se veut également clair. Il assure ne pas vouloir faire des divergences avec le Rassemblement national des indépendants (RNI) ou avec Rachid Talbi Alami le centre de son action. Pas question, donc, de faire de la confrontation politique une finalité.

« Ce qui m’intéresse, c’est le travail et les résultats », résume en substance Fouzi Lekjaa, qui entend ainsi privilégier l’action et la recherche de solutions aux querelles partisanes.

À travers ce positionnement, il cherche à installer un discours davantage centré sur les réalisations et les perspectives, avec une promesse simple : travailler, proposer des réponses concrètes et contribuer aux ambitions du Maroc pour les prochaines années.