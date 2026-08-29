Mohamed Chaouki : « Le RNI est prêt pour les prochaines élections » (VIDEO)

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Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que son parti était prêt à aborder les prochaines élections législatives, prévues dans quelques semaines. Il a indiqué que le RNI comptait s’appuyer, dans cette échéance électorale, sur le bilan positif de son action gouvernementale ainsi que sur son programme électoral.

S’exprimant vendredi lors d’une rencontre de communication organisée dans la ville d’Oujda, Mohamed Chaouki a précisé que l’annonce de ce programme avait été suivie de plus de 80 rencontres, qu’il a personnellement animées aux côtés des dirigeants et responsables du parti, ainsi que de membres du gouvernement, à leur tête Aziz Akhannouch.

Le président du RNI a également relevé que « certaines parties restent davantage préoccupées par le Rassemblement national des indépendants et par les candidats qu’il a désignés pour les prochaines élections, au lieu de s’acquitter de leurs propres responsabilités ».

Il a enfin souligné que la ligne du parti était claire et que sa relation avec les citoyens reposait sur la transparence.