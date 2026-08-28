Rajae Belmir porte plainte après l’usurpation de son identité sur Facebook

La chanteuse marocaine Rajae Belmir a exprimé sa colère et son indignation face à un faux compte sur Facebook usurpant son identité et utilisant son nom ainsi que ses photos d’une manière qu’elle juge offensante. Elle a mis en garde contre les dangers liés à la persistance de ce type de comportement.

Dans plusieurs vidéos, Belmir est apparue très remontée en évoquant le compte en question. Elle a expliqué avoir tenté dans un premier temps de régler le problème et de prendre contact à ce sujet, avant de décider de saisir la police. La chanteuse a assuré qu’elle ne comptait pas laisser cette affaire sans suite, notamment après avoir fait le lien avec des commentaires et des insinuations à caractère sexuel publiés depuis ce compte.

Dans un autre message, Rajae Belmir a précisé que l’affaire ne se limitait plus à l’existence d’un simple faux compte. Selon elle, son identité et ses photos sont utilisées pour interagir avec des abonnés en son nom, ce qui pourrait nuire à sa réputation et donner une fausse image de ses comportements et de ses prises de position.

La chanteuse a également appelé ses abonnés à la vigilance face aux comptes usurpant l’identité de personnalités publiques. Elle les a invités à ne pas interagir avec ces comptes ni à croire les contenus qu’ils publient, et à les signaler afin de limiter leur propagation.

Les déclarations de Rajae Belmir interviennent alors que l’usurpation de l’identité de célébrités sur les réseaux sociaux constitue une source de préoccupation croissante, notamment lorsque leurs noms et leurs photos sont utilisés pour diffuser des contenus offensants ou des commentaires déplacés.

À travers ses différents messages, Rajae Belmir a insisté sur le fait que cette affaire avait dépassé le simple cadre de la plaisanterie. Elle a assuré qu’elle prendrait les mesures nécessaires pour protéger son identité et son image et mettre fin aux agissements liés au compte qui a suscité sa colère.