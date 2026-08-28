Crise migratoire à Sebta : l’Espagne réclame une aide financière exceptionnelle à l’UE

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Le gouvernement espagnol a officiellement renouvelé sa demande auprès de la Commission européenne afin d’obtenir une aide financière exceptionnelle destinée à faire face à la crise migratoire croissante dans la ville occupée de Sebta et à alléger la lourde pression exercée sur les autorités locales en matière d’accueil des migrants et des mineurs non accompagnés.

Markus Lamert, porte-parole de la Commission européenne chargé des Affaires intérieures, a confirmé que Bruxelles avait officiellement reçu la demande espagnole. Il a précisé que la Commission accordait une attention particulière à ce dossier et qu’elle s’emploierait à évaluer rapidement la situation sur le terrain afin de prendre une décision appropriée concernant le montant des aides à accorder.

Le financement envisagé devrait notamment servir à renforcer la protection des frontières, à développer les infrastructures de sécurité et à accroître la capacité d’accueil des centres destinés aux migrants et aux personnes vulnérables. Ces aides pourraient, selon certaines estimations, dépasser les montants débloqués lors de précédentes crises.

Madrid s’appuie, dans sa nouvelle démarche, sur son expérience passée en matière d’accès au Fonds européen pour l’asile et l’intégration. L’Espagne avait notamment réussi à obtenir par le passé des financements d’urgence pour soutenir les dispositifs humanitaires et faire face aux arrivées de migrants dans les îles Canaries.