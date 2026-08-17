Météo Maroc: les prévisions pour ce lundi 17 août

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 août 2026:

– Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas assez nombreux la nuit et la matinée avec bruines ou formations brumeuses près des côtes.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur l’Oriental et l’Est du Moyen-Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sud.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 22/25°c sur la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 10/15°c sur l’Atlas et de 16/22°c ailleurs.

– Température en baisse.

– Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud.

S.L