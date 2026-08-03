Décès de l’ancien arbitre international marocain Jilali Gharib

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien arbitre international marocain Jilali Gharib est décédé dimanche, a annoncé la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Dans un message de condoléances, publié sur le site officiel de la fédération, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a salué la mémoire de l’une des figures de l’arbitrage marocain, rappelant que feu Jilali Gharib avait été le premier arbitre marocain à officier lors des phases finales d’une Coupe du monde de la FIFA.

Il avait été arbitre assistant au Mondial 1994 aux États-Unis, où il a notamment pris part au match pour la troisième place entre la Suède et la Bulgarie.

Au cours de sa carrière, le défunt a également officié lors de plusieurs rencontres de la Coupe d’Asie des Nations et des Jeux olympiques.