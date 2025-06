Mawazine: Ragheb Alama et Yousra Saouf enflamment la scène Nahda

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans une ambiance festive et électrique, le célèbre chanteur libanais Ragheb Alama a enflammé, mardi soir, la scène Nahda à Rabat, à l’occasion de la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Inscrite dans le cadre de la programmation de la scène orientale, dédiée aux icônes de la musique arabe, cette prestation a brillamment allié maîtrise artistique et présence scénique. Tout au long de la soirée, les spectateurs, venus en masse, ont chanté à l’unisson et dansé au rythme d’un répertoire soigneusement sélectionné.

Ragheb Alama a revisité ses titres emblématiques, devenus des classiques du répertoire arabe tels que « Alby Eshekha », « Nasini El Donya » ou encore « Elli Baana », avant d’interpréter quelques morceaux récents qui ont fait le bonheur du public, rassemblé dès les premières heures de la soirée sur l’esplanade Nahda.

La scène Nahda a, ainsi, été le théâtre d’un concert festif hors du commun, porté par l’enthousiasme communicatif de Ragheb Alama qui a multiplié les interactions avec le public, le qualifiant de « singulier et fidèle ».

En ouverture de la soirée, la chanteuse marocaine Yousra Saouf avait, elle aussi, conquis le public avec un florilège de chansons du patrimoine national. Arborant un somptueux caftan, elle a incarné l’élégance marocaine dans toute sa splendeur.

Yousra Saouf a interprété plusieurs titres populaires ayant marqué la mémoire collective, notamment « Ya Bent Bladi » ou encore « Hak A Mama », sans oublier sa chanson à succès « Habibi Mokhtalif », qui a suscité un enthousiasme palpable au sein du public.

À travers sa prestation, Yousra Saouf a démontré un haut niveau de maîtrise artistique, alliant justesse vocale et aisance scénique. Sa performance a indéniablement enrichi la programmation artistique de cette soirée.

Placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat-Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.

Lancé en 2001, le Festival Mawazine est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.