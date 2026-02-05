La Bourse de Casablanca entame ses échanges en hausse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,16% à 18.480,3 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,23% à 1.430,99 pts, et le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,13% à 1.252,17 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,09% à 1.843,5 pts.

Aux valeurs individuelles, Wafa Assurance (+3,86% à 5.089 DH), Bank of Africa (+2,45% à 209 DH), Sonasid (+1,8% à 2.097 DH), Itissalat Al-Maghrib (+1,47% à 107,3 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (+1,21% à 1.670 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, BMCI (-5,27% à 596,8 DH), Maghreb Oxygène (-2,46% à 390 DH), Disty Technologies (-2,09% à 322,6 DH), Lesieur Cristal (-1,46% à 335,05 DH) et Delta Holding (-0,71% à 70 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,06%.

