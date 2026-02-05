Intempéries à Al Hoceima: réouverture de plusieurs axes routiers

Par LeSiteinfo avec MAP

Les efforts soutenus déployés par la Direction provinciale de l’Équipement, du transport et de la logistique d’Al Hoceima, en coordination avec les autorités locales et les intervenants concernés, ont permis la réouverture à la circulation de plusieurs axes routiers, qui étaient auparavant fermés en raison des chutes de neige, des crues et des glissements de terrain.

Au niveau de la route nationale n°8, trois tronçons relevant du cercle de Targuist, reliant la commune territoriale de Bni Ahmed Imoukzan à celle de Tabarrant, ont subi d’importants dégâts suite aux glissements de terrain provoqués par les fortes crues qu’a connues la région. Par ailleurs, 16 tronçons routiers ont été affectés dans le cercle de Ketama, notamment sur la route régionale n°509.

Face à ces perturbations et dans le souci d’assurer la continuité de la circulation sur les axes impactés, la Direction provinciale est intervenue en urgence dès les premières intempéries, afin de sécuriser le trafic et de garantir la fluidité des déplacements.

Les interventions ont porté principalement sur l’évacuation des déblais, l’installation de la signalisation de sécurité et la programmation de travaux de curage des ouvrages hydrauliques endommagés, dans le but de prévenir toute interruption éventuelle du trafic.

Dans ce cadre, le directeur provincial de l’Équipement, du transport et de la logistique, Youssef Sahimi, a indiqué que la province d’Al Hoceima a enregistré des précipitations exceptionnelles, notamment dans les communes relevant des cercles de Ketama et de Targuist, occasionnant des dommages sur certaines infrastructures, aussi bien au niveau des routes classées que des pistes non classées.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a précisé que les services de la Direction, en coordination avec les autorités provinciales et la Gendarmerie Royale, ont pu accélérer la réouverture des routes endommagées, grâce à l’efficacité des opérations d’intervention, tout en maintenant un haut niveau de vigilance en raison de la persistance des perturbations météorologiques.

Il a, à cet égard, appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence, à redoubler de vigilance et à respecter la signalisation de sécurité mise en place sur les différents axes concernés.

Pour mener à bien ces opérations, la Direction provinciale a mobilisé quatre camions chasse-neige, deux niveleuses et un bulldozer. Elle a également déployé 11 engins mobiles, ainsi que quatre camions supplémentaires, afin de traiter les dégâts causés par les inondations et les crues, à travers l’évacuation des déblais, le dégagement des fossés et le rétablissement de la circulation.

Par ailleurs, plusieurs communes montagneuses de la province d’Al Hoceima ont enregistré des glissements de terrain consécutifs aux crues provoquées par les fortes pluies, entraînant la fermeture de nombreuses pistes ces derniers jours. Les autorités provinciales et locales ont ainsi mobilisé l’ensemble des intervenants concernés afin de remédier à ces glissements et de rétablir les conditions normales de circulation.

Depuis la soirée de mardi, les communes montagneuses relevant des cercles de Targuist et de Ketama ont connu d’importantes chutes de neige ayant entraîné la fermeture de certains tronçons routiers. Grâce aux efforts déployés et à la rapidité des interventions sur le terrain, la neige, les déblais et les rochers ont pu être dégagés, permettant ainsi la réouverture des routes concernées.

