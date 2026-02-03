Les autorités évacuent de nouveaux quartiers à Ksar El Kébir (VIDEO)

Les autorités de la ville de Ksar El Kébir poursuivent, ce mardi, les opérations d’évacuation des quartiers exposés au risque d’inondation, en raison de la montée du niveau des eaux de l’Oued Loukkos.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les autorités ont informé, dans les premières de ce mardi, les habitants de plusieurs nouveaux quartiers de la nécessité d’évacuer leurs logements et de se rendre vers les centres d’hébergement mis en place.

Sont concernés les habitants des quartiers Al Manakib, Oulad Ahmid, Chaâbi, Al Mouadhafine ainsi que le quartier Al Arouba.

Rappelons que de fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige à partir de 1.600m et de fortes rafales de vent sont prévues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses (100 à 150 mm) sont attendues, de mardi à 12H00 à mercredi à 23h00 à Chefchaouen et Tétouan, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène (60-100 mm) devrait toucher, durant la même période, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Al Hoceima et Taounate, ainsi que les provinces de Khénifra et Ifrane (30-40 mm) mardi de 12h00 à 23h00, et les provinces de Kénitra et Taza (35-50 mm) de mardi à 16h00 à mercredi à 12h00, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des chutes de neige (10-30 cm) à partir de 1.600m sont attendues de mardi (12h00) à mercredi (09h00) dans les provinces de Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt et Béni Mellal.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont prévues mardi de 12h00 à 23h00 dans les provinces de Boulemane, Taza, Sefrou, Ifrane, Tinghir, Figuig, Jerada, Tata, Ouarzazate et Midelt.

Le même phénomène (75 à 90 km/h) est prévu de mardi à 20h00 à mercredi à 23h00 dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Taounate, Guercif, Al Hoceima, Moulay Yaacoub, Sefrou, Fès, Boulemane, Midelt, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Khemisset, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Berkane, Sidi Slimane, Kénitra, Sidi Kacem, Tnghir, Ouarzazate et Tata.