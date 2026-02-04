Météo Maroc: fortes pluies et temps assez froid ce mercredi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 04 février 2026 établies par la Direction générale de la météorologie :

– Pluies et averses orageuses localement fortes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

– Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Sud du Gharb, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Temps assez froid sur l’Atlas.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les plaines du nord, le Saiss, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.

– Températures diurnes en hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud, localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.

S.L.