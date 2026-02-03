Fortes pluies au Maroc: usagers de la route, ceci vous concerne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau invite l’ensemble des usagers de la route à prendre plusieurs mesures en vue d’assurer leurs déplacements en cette période d’intempéries et de fortes précipitations dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans un communiqué, le ministère de l’Équipement et de l’Eau indique que suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la DGM, qui prévoit de fortes pluies orageuses avec des pluviométries comprises entre 40 et 150 mm au niveau des provinces de Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache et Fahs-Anjra, entre 40 et 80 mm au niveau des provinces de Taounate et Al Hoceima, entre 25 et 60 mm au niveau des provinces de Taza et Kénitra et entre 25 et 40 mm au niveau des provinces de Sidi Kacem, Ifrane, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, Khénifra, El Hajeb, Meknès, Beni Mellal, Azilal, Salé, Rabat, Khémisset et Sidi Slimane et des chutes de neige denses sur les reliefs dépassant les 1500 m avec des épaisseurs comprises entre 40 et 60 cm au niveau des provinces de Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt, Béni Mellal, Khénifra et Tinghir et entre 10 et 40 cm au niveau des provinces de Al Haouz, Azilal, Ouarzazate, Chefchaouen et Al Hoceima, et ce, à partir de la nuit de lundi 02 février et jusqu’au mercredi 04 février, certains axes routiers relevant desdites provinces peuvent connaître des perturbations de la circulation.

Ainsi, le ministère appelle les usagers de la route à faire preuve de la vigilance extrême lors de leurs déplacements à travers ces provinces durant cette période, à éviter les déplacements pendant la nuit et à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules (batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage), précise la même source.

Il s’agit également d’être prudents, surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas, d’éviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues ainsi que l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque, et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules, poursuit la même source.

Dans ce contexte, le ministère met l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, et ce, afin d’assurer une circulation routière fluide.

Pour plus d’information, le ministère invite les usagers de la route à contacter le Centre de permanence de la Direction Générale des Routes au numéro de téléphone 0537711717.

