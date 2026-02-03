Sothema diversifie son offre thérapeutique en intégrant les solutions innovantes à base de safran de Naali

Au cours de l’édition 2026 du salon Officine Expo à Marrakech, événement de référence pour les acteurs du secteur pharmaceutique, Sothema et Naali ont signé un protocole d’accord portant sur la commercialisation des produits Naali par Sothema.

En mobilisant le savoir-faire et la présence régionale du groupe Sothema, ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement pour les deux partenaires.Créée en 2020, Naali s’est fait connaître grâce à une gamme de compléments alimentaires innovants à base de safran, conçus pour accompagner la santé mentale et féminine.

Par cette signature, Sothema confirme son engagement en faveur d’une croissance durable, soutenue par l’innovation, l’exigence scientifique et la diversification continue de ses domaines d’activité et de ses aires thérapeutiques.