Risque d’inondations à Sidi Kacem: l’évacuation des zones basses se poursuit

Par LeSiteinfo avec MAP

Les opérations d’évacuation et d’hébergement des habitants du douar « El Kabarta », avoisinant Oued Sebou, se sont poursuivies, lundi dans la commune de Dar Laaslouji (province de Sidi Kacem), dans le cadre des mesures préventives visant à protéger les vies et les biens des citoyens contre les risques d’inondation.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mobilisation générale menée par les autorités provinciales et locales pour faire face aux répercussions des importantes précipitations que connaît la région, ainsi qu’à la montée des eaux de l’Oued Sebou.

Selon les données des autorités locales, les interventions sur le terrain ont porté sur l’équipement des centres d’hébergement destinés à accueillir les familles affectées. Ainsi, le centre d’hébergement « Mechraâ Erradm », dans le quartier Andalous, a accueilli un total de 130 familles, soit environ 600 personnes, tandis que 45 autres familles, totalisant environ 150 personnes, ont été hébergées au centre d’hébergement « Al Mrifek ». Par ailleurs, le centre « Oulad Moussa » a été équipé et mis à disposition en cas d’urgence.

Dans le même cadre, les autorités locales ont indiqué qu’un important soutien logistique et alimentaire a été déployé, en plus de la mise à disposition d’un grandes quantités de matelas et de couvertures, outre 150 tentes supplémentaires, afin de garantir la prise en charge de l’ensemble des cas et de répondre aux besoins urgents dans cette conjoncture exceptionnelle.

À cet égard, le président de la commune de Dar El Aslouji, Younesse Boudane, a affirmé que la commune, en coordination totale avec les autorités provinciales et centrales, a procédé aussitôt à l’activation d’un plan préventif d’urgence pour l’évacuation des zones basses.

Dans une déclaration à la MAP, Boudane a expliqué que les interventions ont principalement consisté à évacuer les habitants du douar « El Kabarta », partiellement inondé, vers la zone du douar « Mechraâ Erradm » (quartier Andalous), considérée comme un point sûr et éloigné du cours de l’Oued, précisant que les autorités ont mobilisé toutes les ressources logistiques nécessaires, notamment des tentes, des couvertures et des denrées alimentaires, afin d’assurer l’hébergement des familles sinistrées dans des conditions préservant leur dignité.

Les efforts sur le terrain, menés sous la supervisions du gouverneur de la province et soutenus par les forces auxiliaires, la Gendarmerie Royale et la Protection Civile, ne se sont pas limités à l’évacuation des habitants, mais ont également concerné la sécurisation des établissements scolaires, avec l’évacuation de l’école située dans le douar « Al Mrifek » et le transfert des équipements scolaires vers la commune pour les préserver de tout dommage, a-t-il noté.

Et d’ajouter que « l’objectif de ces actions proactives est de protéger les vies humaines », affirmant que les comités de veille restent mobilisés 24h/24 pour surveiller la situation hydrologique des Oueds Ouergha et Sebou, et intervenir immédiatement pour apporter le soutien nécessaire à la population et sécuriser le cheptel et les biens.

Il est à noter que ces interventions interviennent parallèlement à des opérations similaires menées au niveau des communes « Al Haouafate », « Sidi Al Kamel » et « Rmilat », reflétant ainsi le degré de préparation et la réactivité des services territoriaux pour faire face, avec efficacité, aux aléas climatiques exceptionnels.

S.L.