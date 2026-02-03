Maroc
A la Une

Météo Maroc: fortes pluies et baisse des températures ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 février 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 03 février 2026 établies par la Direction générale de la météorologie :

– Baisse des températures avec un temps assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.

– Chute de neige sur les Hauts et Moyen Atlas et le Rif.

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangerois, Loukkos, le Gharb, et le Rif et les Hauts et Moyen Atlas.

– Pluies éparses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss, les régions à l’ouest de l’Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Nord, l’Atlas, l’Oriental et la Méditerranée.

– Température minimale de l’ordre de -06/01°c sur l’Atlas, de 01/06°c sur le Rif et l’Oriental, de 13/17°c sur l’extrême sud du pays et près des côtes et de 06/13°c partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et localement forte à très forte le soir sur l’ouest, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud et localement peu agitée entre Tarfaya et Laayoune.

S.L.



Coupe Davis, Djokovic, Alcaraz… les confidences de Hicham Arazi (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 février 2026 - 09:00






Bouton retour en haut de la page