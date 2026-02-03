Météo Maroc: fortes pluies et baisse des températures ce mardi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 03 février 2026 établies par la Direction générale de la météorologie :

– Baisse des températures avec un temps assez froid à froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.

– Chute de neige sur les Hauts et Moyen Atlas et le Rif.

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangerois, Loukkos, le Gharb, et le Rif et les Hauts et Moyen Atlas.

– Pluies éparses sur Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss, les régions à l’ouest de l’Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Nord, l’Atlas, l’Oriental et la Méditerranée.

– Température minimale de l’ordre de -06/01°c sur l’Atlas, de 01/06°c sur le Rif et l’Oriental, de 13/17°c sur l’extrême sud du pays et près des côtes et de 06/13°c partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et localement forte à très forte le soir sur l’ouest, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud et localement peu agitée entre Tarfaya et Laayoune.

S.L.