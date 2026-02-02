JTI maintient sa position de n°1 au classement “Top Employer” au Maroc pour la 5ème année consécutive

Japan Tobacco International (JTI) maintient sa position de n°1 au classement “Top Employer” au Maroc pour la cinquième année consécutive. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l’engagement à long terme de l’entreprise envers le développement professionnel et personnel de ses collaborateurs au Maroc, porté par des pratiques innovantes centrées sur l’humain et une culture d’entreprise fondée sur une forte expérience collaborateur.

Au-delà du Maroc, JTI continue de démontrer son leadership mondial en tant qu’employeur de référence, se classant n°1 dans 14 pays à travers le monde, notamment en Algérie et en Tunisie, qui, avec le Maroc, composent le cluster Afrique du Nord et de l’Ouest basé à Casablanca. Cette distinction met en lumière l’excellence constante du Groupe en matière de pratiques RH et culture d’entreprise, tant au niveau régional que mondial.

« Notre certification renouvelée en tant que Top Employer reflète les progrès continus que nous réalisons dans nos pratiques RH. Nous sommes fiers de nos performances et de nos réussites en matière de stratégie RH, de digitalisation des processus, d’environnement de travail, de marque employeur, d’apprentissage, ainsi que d’éthique et d’intégrité. Notre engagement reste le même : continuer à innover et à partager les meilleures pratiques pour que chaque collaborateur bénéficie des mêmes standards d’excellence », a déclaré Stanislav Fotchenko, Directeur People & Culture – JTI Afrique du Nord et de l’Ouest.

Pour la douzième année consécutive, JTI a été reconnue en tant que Global Top Employer 2026, reflétant les progrès continus et l’excellence de l’entreprise dans la gestion des talents à l’échelle mondiale. Cette année, JTI a obtenu la certification dans 50 pays. Près de 40 marchés JTI ont obtenu des classements remarquables, avec 14 premières places, 5 deuxièmes et 8 troisièmes dans leurs pays respectifs.

La culture d’entreprise de JTI et sa reconnaissance en tant que Top Employer font partie des raisons majeures pour lesquelles les talents choisissent de rejoindre l’entreprise, illustrant concrètement son approche centrée sur l’humain, auprès de ses 46 000 collaborateurs à travers le monde. La certification Top Employer est délivrée par le Top Employers Institute à l’issue d’une évaluation rigoureuse portant sur six grands domaines RH : environnement de travail, acquisition et gestion des talents, apprentissage et développement, bien-être des employés, diversité et inclusion.

En 2026, JTI continue de proposer un environnement de travail alliant performance, bien-être et épanouissement personnel. L’entreprise met en œuvre des initiatives concrètes pour soutenir la santé mentale et physique, le développement personnel, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Séminaires bien-être, accompagnement à la gestion du stress, activités sportives, événements festifs et politiques flexibles sont autant d’illustrations de la place centrale accordée à l’humain dans la réussite collective de JTI.

JTI est également la première entreprise au Maroc à proposer un congé parental de 20 semaines entièrement rémunéré, non seulement pour les nouvelles mères, mais aussi pour les nouveaux pères. Il s’agit d’un engagement fort en faveur de l’égalité des genres, permettant aux hommes de s’occuper de leurs enfants sans conséquences professionnelles négatives.

JTI place le développement des talents au cœur de sa stratégie RH à travers le Graduate Program Afrique du Nord et de l’Ouest, une initiative de stage de six mois destinés aux jeunes diplômés du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. Ce programme offre une expérience professionnelle concrète dans toutes les fonctions de l’entreprise, favorise le développement de compétences et facilite l’insertion professionnelle. Les stagiaires représentent environ 10 % de la main-d’œuvre de JTI et sont pleinement intégrés comme collaborateurs, bénéficiant des mêmes avantages et contribuant à des projets à fort impact.

Depuis janvier 2024, JTI a recruté 23 stagiaires, dont 10 ont déjà été promus à des postes permanents, illustrant l’engagement fort de l’entreprise pour le développement de talents et la construction de parcours professionnels durables.

Les résultats 2026 du Top Employer démontrent à quel point l’approche “people-first” est intégrée dans tous les aspects de l’activité de JTI. Les collaborateurs participent activement à la co-construction des stratégies. L’innovation est encouragée à travers des laboratoires d’idées et des programmes de co-création.

Un environnement de travail collaboratif, des standards élevés en matière d’éthique et d’intégrité, ainsi qu’un engagement clair envers la durabilité et la responsabilité sociétale contribuent tous à offrir une expérience collaborateur porteuse de sens chez JTI.

À propos de JTI :

JTI, entreprise internationale de tabac, commercialise ses marques dans plus de 130 pays. Elle propose une large gamme de produits traditionnels et à risques réduits, ayant le potentiel de diminuer les dangers liés au tabagisme. À l’échelle mondiale (hors États-Unis), l’entreprise détient Winston, deuxième marque de cigarettes au monde, ainsi que Camel. Parmi ses autres marques internationales figurent MEVIUS et LD. JTI joue également un rôle de premier plan sur le marché du vapotage, notamment à travers Ploom (tabac chauffé) et Logic (e-cigarettes). Basée à Genève, en Suisse, JTI emploie près de 46 000 personnes et a été reconnue Global Top Employer pour la douzième année consécutive en 2026. JTI fait partie du Groupe JT. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jti.com.

JTI a choisi le Maroc comme centre de son cluster Afrique du Nord en 2011, et l’a étendu à l’Afrique de l’Ouest en 2022. Les produits JTI commercialisés au Maroc sont Camel, Winston, Glamour, Monte Carlo et LD.

