Chômage, taux d’activité… Les derniers chiffres sur le marché de l’Emploi au Maroc

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail en 2025 :

Activité et emploi :

– Le taux d’activité a stagné à 43,5%.

– Le taux d’emploi est passé de 37,7% à 37,8%.

– L’économie nationale a créé 193.000 postes.

– Le secteur des « services » a créé 123.000 postes.

Caractéristiques de la population active occupée :

– Sur les 10.867.000 actifs occupés, 37,5% d’entre eux résident en milieu rural et 20,3% sont de sexe féminin.

– Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 33,5% du volume total de l’emploi (7,7% pour les 15 à 24 ans et 25,8% pour les 25 à 34 ans).

– Près de 46,4% des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 33,5% ont un diplôme moyen et 20,1% un diplôme supérieur.

– Le secteur des « Services » emploie 49,7% des actifs occupés, suivi de l’ »Agriculture, forêt et pêche » avec 25,5%.

– Près de 6 actifs occupés sur 10 en milieu rural (60,5%) exercent dans le secteur de l’ »Agriculture, forêt et pêche », et les deux tiers des actifs occupés citadins (66,5%) travaillent dans le secteur des « Services ».

– L’emploi salarial concerne plus de 6 actifs occupés sur 10 (61%). Il reste plus fréquent parmi les femmes citadines actives occupées avec 84,8% contre 67,1% parmi leurs homologues hommes.

– Les actifs occupés exercent principalement en tant que manœuvres non agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits métiers (19,6%), suivis des artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (18,6%) et des ouvriers et manœuvres agricoles et de la pêche (16,3%), et des employés (14,2%).

– Près de 9,3% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, avec une proportion plus élevée chez les ruraux (21,6%) que chez les citadins (2%), et chez les femmes (24,6%) que chez les hommes (5,4%).

– Près de 12,3% des actifs occupés exercent un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 18,8% en milieu rural et 8,4% en milieu urbain. – Environ 33% des actifs occupés travaillent plus de 48 heures par semaine (34,7% parmi les citadins et 30,1% parmi les ruraux). La durée excessive de travail concerne les hommes (38,1%) beaucoup plus que les femmes (12,8%).

– Plus de trois actifs occupés sur dix (31,6%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (43% en milieu urbain et 12,4% en milieu rural).

– Au niveau national, 47% des salariés bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (55% en milieu urbain et 26,1% en milieu rural ; 64,2% parmi les femmes et 42,7% parmi les hommes).

– Plus de la moitié des salariés (54%) disposent d’un contrat formalisant leur relation avec l’employeur. Plus du quart (28,2%) disposent d’un contrat à durée indéterminée, 14,7% d’un contrat à durée déterminée et 11% d’un contrat verbal.

Chômage et sous-emploi :

– Le nombre de chômeurs a reculé de 17.000 personnes, passant de 1.638.000 à 1.621.000 chômeurs, ce qui correspond à une baisse de 1%.

– Le taux de chômage est passé de 13,3% à 13% (-0,3 point).

– Le taux de chômage a augmenté de 1,1 point parmi les femmes, de 19,4% à 20,5% et a baissé de 0,8 point parmi les hommes, passant de 11,6% à 10,8%.

– Le taux de chômage a connu une baisse de 0,5 point parmi les diplômés, passant de 19,6% à 19,1%, et de 0,5 point parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, passant de 5,2% à 4,7%. – Le taux de chômage a enregistré les baisses les plus importantes parmi les titulaires de diplômes de techniciens et cadres moyens (-2,3 points avec un taux de 24%), suivis des titulaires des diplômes en qualification professionnelle (-1,9 point avec un taux de 22%).

– Le volume du sous-emploi est passé de 1.082.000 à 1.190.000 personnes.

– Le taux de sous-emploi a augmenté de 10,1% à 10,9%.

– La population active occupée en situation de sous-emploi lié à la durée de travail, a atteint, en 2025, 617.000 personnes.

Situation régionale du marché du travail :

– Cinq régions abritent 72,3% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,6% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,4%), de Marrakech-Safi (12,9%), de Fès-Meknès (11,9%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,6%).

– Quatre régions ont enregistré des taux d’activité supérieurs à la moyenne nationale (43,5%). Il s’agit des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (47,3%), du Sud (46,8%) de Casablanca-Settat (46,2%), et de Marrakech-Safi (43,6%).

– Cinq régions concentrent 71,8% des chômeurs. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 25,5%, suivie de Fès-Meknès (13,8%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,1%), de l’Oriental (11%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (8,3%).

– Les taux de chômage les plus élevés sont enregistrés dans les régions du Sud (22,8%), de l’Oriental (22,1%), de Fès-Meknès (15,1%) et de Casablanca-Settat (14,6%).

S.L.