La commune de Settat annonce la gratuité des parkings

Nadia Fadmi, présidente du conseil communal de Settat, a annoncé que les parkings de la ville deviendront gratuits à compter du dimanche 1er février 2026.

Cette décision vise à réorganiser l’exploitation de ce service public et à garantir le respect des procédures légales en vigueur.

Dans un communiqué, la commune précise que toute perception de frais de stationnement après cette date sera considérée comme illégale. «Cette mesure intervient en attendant l’achèvement des procédures juridiques liées à la réattribution du marché de gestion des parkings», précise-t-on.

La commune de Settat officialise ainsi la gratuité des parkings urbains jusqu’à nouvel ordre.