Young Lions Competitions Maroc 2026  : l’UACC ouvre les candidatures

L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC), Représentative de Cannes Lions au Maroc et partenaire des jeunes talents créatifs marocains, annonce l’ouverture des candidatures pour l’édition 2026 des Young Lions Competitions Maroc.

Young Lions Competitions Maroc s’adresse à de jeunes professionnels âgés de 30 ans ou moins, issus des agences, des annonceurs, des médias et freelances des métiers de la communication. L’ambition est claire : encourager la créativité des jeunes talents marocains, en valorisant la compétition comme une opportunité unique de reconnaissance internationale, d’accélération de carrière et de représentation du Maroc à la compétition mondiale qui se déroulera en juin 2026 lors de Cannes Lions pour les paires qui pourraient être sélectionnées à l’issue de ce concours..

Les candidatures seront ouvertes du 29 janvier au 13 février 2026, avant le lancement du brief le 6 mars et l’annonce des gagnants le 16 mars

Pour s’informer, candidater et suivre les étapes de la compétition : https://younglions.uacc.ma/