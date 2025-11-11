L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) a conclu un accord avec CANNES LIONS et devient ainsi son représentant officiel au Maroc. Cet accord comporte notamment la représentation au Maroc du plus prestigieux festival de publicité et communication au monde, “Cannes Lions International Festival of Creativity” et également “Dubai Lynx”.

Cannes Lions s’appuie sur un réseau mondial de Représentants qui sont les ambassadeurs de la créativité dans leurs pays, aident les agences, les annonceurs et les marques à tirer le meilleur de l’expérience globale Cannes Lions et tout au long de l’année.

Le Maroc rejoint ce réseau via le partenariat signé avec l’UACC, qui deviendra ainsi le principal point d’entrée pour tout ce qui a trait à Cannes Lions à travers le Royaume.

“Notre ambition est d’abord de contribuer, avec le soutien des agences membres, à hisser la créativité dans notre pays au plus haut niveau et de valoriser la publicité marocaine. Pour cela, les Cannes Lions sont un vecteur essentiel et nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour les représenter au Maroc,” a déclaré Hassan Rouissi, Président de l’UACC.

Dans le cadre de ce partenariat inédit, l’UACC devient le Représentant officiel de Cannes Lions au Maroc, avec pour mission de rapprocher le plus grand festival mondial de la créativité des acteurs marocains de la communication et de la publicité. L’Union accompagnera les agences, annonceurs et jeunes talents tout au long de l’année afin de renforcer leur présence et leur rayonnement sur la scène internationale.

Concrètement, l’UACC s’attachera à promouvoir la marque Cannes Lions sur le territoire national, à encourager les inscriptions aux compétitions et à la délégation officielle, à organiser des événements de préparation et de partage d’expérience, ainsi qu’à coordonner le concours Young Lions – Édition Maroc. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement pour participer à la compétition en juin 2026, symbole d’excellence et de reconnaissance mondiale.

L’Union contribuera également à faire émerger des juré·e·s, intervenant·e·s et contenus marocains au sein du Festival, afin de valoriser la créativité locale et de donner davantage de visibilité aux talents du Royaume.

“Notre mission est de renforcer la présence marocaine à Cannes Lions avant, pendant et après le Festival, d’accompagner nos talents et de faciliter l’accès aux opportunités offertes par Cannes Lions à travers les différents programmes et opportunités que la marque propose ou organise.” déclare Samira Rafi, Directrice de création et membre de la commission relations internationales de l’UACC

Un update détaillé autour de cette collaboration (calendrier, modalités et dispositifs d’accompagnement) sera communiqué prochainement.