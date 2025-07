UACC: 100 jours après son installation, le nouveau bureau dresse son bilan

Cent jours après son installation, le nouveau bureau de l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) fait le point sur sa vision stratégique et dresse le bilan sur une dynamique inédite pour la valorisation de notre activité dans son ensemble et le rôle des agences de communication en particulier.

Hassan Rouissi, Président de l’UACC déclare : « Dans la continuité des bureaux précédents, nous essayons d’insuffler une véritable dynamique de croissance, d’innovation et de professionnalisation au sein de l’UACC. Notre montée en puissance reflète l’ambition de faire de notre association un catalyseur d’excellence pour l’industrie de la communication et la publicité marocaine, au service d’un écosystème transparent, innovant et tourné vers l’avenir».

Vision d’avenir : cap sur une transformation durable

Le bureau de l’UACC entend inscrire son action dans la durée et poursuivre la transformation engagée autour de sept priorités stratégiques :

Fédérer

Fédérer l’ensemble des opérateurs du marché, toutes catégories confondues, afin de faire de l’UACC le reflet fidèle de la diversité et de la richesse de l’industrie de la publicité et de la communication au Maroc.

S’inscrire dans la vision 2030

Aligner l’action de l’UACC avec la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en accompagnant les projets et chantiers structurants engagés par le Royaume à l’horizon 2030. L’association ambitionne ainsi de contribuer activement aux dynamiques nationales de transformation économique, sociale et culturelle.

Cartographier

Produire et diffuser de la data fiable sur l’économie de la publicité et de la communication au Maroc, afin de mieux comprendre les dynamiques du secteur, éclairer la prise de décision et renforcer la crédibilité de l’UACC auprès de ses membres, de ses partenaires et des parties prenantes institutionnelles.

Promouvoir

Valoriser l’impact, les expertises et les métiers de la publicité et de la communication afin de faire rayonner l’écosystème national et ses talents, tant sur le plan national qu’international. L’UACC entend renforcer la reconnaissance du secteur comme levier stratégique au service du développement économique, social et culturel du Maroc.

Agir

Accroître la valeur apportée aux membres en développant des services à valeur ajoutée, des partenariats, un accompagnement concret et des espaces d’échange.

Agir également pour l’ensemble de l’industrie en soutenant son développement et en contribuant à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

Élever

Accompagner la montée en compétence des ressources humaines et élever les standards de l’industrie à travers un enrichissement de l’offre de formation. Offrir aux membres des contenus toujours plus innovants, en particulier sur l’intelligence artificielle et la data.

Une dynamique associative inédite

Depuis le 28 février 2025, 12 nouvelles agences ont rejoint les rangs de l’UACC, portant le nombre de membres à 53 agences et marquant une progression historique du nombre de membres actifs. Ce renforcement sans précédent illustre l’attractivité renouvelée de l’association et l’adhésion croissante à sa vision stratégique.

Une seconde campagne de recrutement est d’ores et déjà programmée pour le dernier trimestre 2025. Elle mettra l’accent sur un accompagnement personnalisé des nouveaux membres, avec une intégration progressive dans les travaux des commissions.

et marquant une progression historique du nombre de membres actifs. Ce renforcement sans précédent illustre l’attractivité renouvelée de l’association et l’adhésion croissante à sa vision stratégique. Une seconde campagne de recrutement est d’ores et déjà programmée pour le dernier trimestre 2025. Elle mettra l’accent sur un accompagnement personnalisé des nouveaux membres, avec une intégration progressive dans les travaux des commissions. Le 29 mai 2025 marque l’adhésion officielle de l’UACC à l’European Association of Communications Agencies (EACA) , renforçant sa légitimité et sa visibilité à l’échelle européenne. Cette ouverture à l’international s’est poursuivie avec l’ adhésion à VoxComm, l’association mondiale des agences-conseils en communication .

Par ailleurs, des échanges ont été engagés avec d’autres réseaux internationaux dans une logique de veille, d’influence et de partage.

, renforçant sa légitimité et sa visibilité à l’échelle européenne. Cette ouverture à l’international s’est poursuivie avec l’ . Par ailleurs, des échanges ont été engagés avec d’autres réseaux internationaux dans une logique de veille, d’influence et de partage. Une représentativité renforcée auprès des instances institutionnelles : L’UACC renforce son rôle d’acteur institutionnel en contribuant activement aux travaux préparatoires des Assises de la Publicité, organisées par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Engagée aux côtés de l’ensemble des parties prenantes du secteur, l’UACC œuvre à la construction d’un marché plus professionnel, éthique et transparent.

Depuis la nomination du nouveau bureau, une dynamique renforcée de partenariats et de concertations a été engagée avec plusieurs parties prenantes de notre industrie. Cette mobilisation vient consolider les alliances stratégiques déjà établies par l’UACC, notamment avec le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), Les Impériales, la CGEM, et d’autres acteurs majeurs de l’écosystème. Par ailleurs, l’UACC s’est engagée également dans le renforcement des ses relations avec ses partenaires académiques (Com’sup, Collège de Paris, FlowMotion School / Rasm’Art, etc.)

Level UP, vers une montée en compétences structurée

Le programme « UACC Level Up », dédié au développement de l’expertise de nos membres et de leurs ressources humaines a été renforcé à travers l’organisation de multiples sessions, web conférences et rencontres autour des thématiques stratégiques à notre industrie notamment sur l’intelligence artificielle dans les agences, le recrutement de talents et l’influence des marques.

Travaux de commissions, un programme ambitieux

Les travaux des commissions ont été dynamisés avec plus de 20 actions planifiées portées par les 8 commissions créés par le nouveau bureau :

Commission recrutement et animation

Commission outreach

Commission Data

Commission relations institutionnelles

Commission relations internationales

Commission Vision Maroc 2030

Commission Jeunesse

Commission relation agences-annonceurs

Aujourd’hui, toutes ces commissions sont à pied d’œuvre pour l’accomplissement du programme sur lequel elles se sont engagées.

Ali Boujena, DG de l’UACC déclare : “Le bilan de ces cent premiers jours témoigne d’un bureau à l’écoute, proactif, et mobilisé sur tous les fronts, attractivité, dialogue institutionnel, rayonnement international et innovation. En consolidant les acquis et en élargissant ses horizons, l’UACC s’affirme comme un levier structurant de la filière communication au Maroc.”

Le bureau de l’UACC réaffirme son engagement à accompagner durablement les transformations du secteur et à défendre les intérêts de l’ensemble de ses membres. Dans un environnement en profonde mutation, l’association continuera de jouer un rôle moteur, en plaçant l’excellence, l’innovation et la solidarité au cœur de son action. Cette dynamique collective vise à renforcer la place des agences marocaines sur la scène nationale et internationale, tout en contribuant activement à l’émergence d’un écosystème de communication plus transparent et plus ambitieux.