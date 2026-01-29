Retail Holding et Améthis acquièrent le Groupe OCS au Maroc et au Sénégal

Retail Holding, Groupe marocain leader dans le secteur de la distribution alimentaire et spécialisée et le fonds panafricain Améthis Mena Fund II, annoncent aujourd’hui l’acquisition des activités du Groupe OCS au Maroc et au Sénégal. Le consortium Retail Holding/Améthis succède aux fonds d’investissement Adenia et Proparco, actionnaires du Groupe OCS depuis 2021.

Fondé en 2009, OCS opère dans le secteur des services aux entreprises et collectivités. OCS est un acteur de référence dans la restauration collective au Maroc à travers ses filiales Ansamble et Proxirest et s’est diversifié depuis 2023 en pénétrant le marché du Facility Management à travers sa filiale Artis au Maroc et Alizés au Sénégal. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliards de dirhams et emploie 6000 collaborateurs, déployés sur plus de 220 sites à travers le Royaume. OCS est dirigé depuis 2023 par une équipe managériale solide, avec à sa tête Monsieur Nicolas Belleteste, ayant contribué en quelques années, avec l’appui d’Adenia et Proparco, à un doublement du volume d’activité et une consolidation du Groupe dans son cœur de métier.

Grâce à cette opération, par laquelle il deviendra actionnaire majoritaire des filiales d’OCS, le groupe Retail Holding se positionne d’ores et déjà comme acteur de référence dans le secteur de la restauration collective et du facility management et mettra à profit ses atouts en matière d’expertise logistique, de présence territoriale massive et de capital humain multidisciplinaire pour capter tout le potentiel de croissance des années à venir. La montée en puissance des secteurs industriels stratégiques au Maroc, se traduisant par la multiplication des sites de fabrication et de montage et le renforcement de l’offre d’éducation et de santé privées, entre autres, s’accompagnent d’une externalisation de plus en plus naturelle des services de restauration et des services généraux, que le Groupe adressera par sa grande capacité de déploiement à travers le tout le Royaume et à son excellence opérationnelle reconnue par l’ensemble de ses clients institutionnels et privés.

« Cette acquisition, réalisée avec notre partenaire de longue date Améthis, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance externe, qui vise à nous positionner sur des marchés à fort potentiel par l’acquisition d’entreprises référentes, aux fondements solides, et dont le cœur de métier est complémentaire au notre, offrant de nombreuses possibilités de synergie et d’augmentation du volume d’affaires. » déclare Monsieur Riad Laissaoui, Président Directeur Général de Retail Holding.

« Nous sommes très heureux de réaliser un nouvel investissement, le 16ème, au Maroc, aux côtés du groupe Retail Holding, partenaire historique d’Amethis, et acteur clé du secteur privé au royaume. Nous partageons avec Nicolas Belleteste et ses équipes une vision commune et ambitieuse pour le groupe OCS » ajoute Wilfried Poyet, Senior Partner chez Amethis.

« OCS illustre pleinement notre approche d’investisseur actif et engagé auprès de leaders régionaux africains, ici dans le cadre d’une opération de transmission depuis un fondateur. Aux côtés d’une équipe de management que nous avons renforcée, nous avons accompagné une phase de structuration, de recentrage et de montée en puissance, permettant à OCS de s’imposer comme un acteur de référence des services aux entreprises. Avec un actionnariat désormais solidement ancré localement, le groupe dispose encore, selon nous, de très belles perspectives de développement », déclare Stéphane Bacquaert, Managing Partner chez Adenia.

« Nous tenons à remercier Adenia et Proparco pour leur accompagnement exigeant et constructif. Ensemble, nous avons pu écrire une belle page de l’histoire de ce groupe lui apportant lisibilité, vision stratégique, et solidité financière. Cette opération ouvre un nouveau chapitre pour nous et nos collaborateurs, nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux actionnaires Retail Holding et Amethis avec l’ambition de poursuivre notre trajectoire de croissance et de consolider durablement notre position de leader au Maroc et au Sénégal », conclut Nicolas Belleteste, PDG du groupe OCS.

La finalisation de l’opération est soumise à l’approbation des autorités compétentes de régulation de la concurrence.

A propos de Retail Holding

Retail Holding est un leader national de la distribution alimentaire et spécialisée, actionnaire de référence de Label Vie SA (Carrefour, Atacadao, Supéco) et détenteur des marques Kiabi, Burger King et Virgin Mégastore au Maroc. Le Groupe opère un réseau multimarque de plus de 400 magasins à travers le Royaume, réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de dirhams et emploie plus de 15000 personnes. Retail Holding détient aussi la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire avec ses 125 magasins et à signer avec Carrefour France un contrat de location gérance portant sur la gestion de plusieurs hypermarchés dans l’hexagone et d’un magasin Atacadao (région parisienne).

A propos d’Améthis

Fondé par Luc Rigouzzo et Laurent Demey et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement à impact visant une durabilité financière, environnementale et sociale pour les continents africain et européen. Avec des actifs sous gestion supérieurs à 1,4 milliard d’euros, Amethis a réalisé plus d’une quarantaine d’investissements à ce jour. Amethis apporte du capital de croissance à des champions prometteurs de taille moyenne dans une diversité de secteurs, offrant un soutien à la croissance à travers son réseau international couvrant l’Europe et l’Afrique, ainsi qu’une amélioration systématique de leurs impacts environnementaux et sociaux. Avec sept bureaux à Paris, Abidjan, Casablanca, Nairobi, Cape Town, Le Caire et Luxembourg, l’équipe d’Amethis comprend plus de 60 professionnels expérimentés avec une forte expertise régionale et sectorielle.

A propos d’Adenia

Adenia Partners est une société de capital-investissement panafricaine qui a levé plus de 1 milliard de dollars à travers 5 fonds en plus de 20 ans d’existence, engagée dans une approche d’investissement responsable et durable sur le continent africain. Investisseur sectoriellement agnostique, Adenia a réalisé plus de 35 investissements en Afrique et mené plus de 20 sorties réussies. Présente à travers sept bureaux sur le continent, Adenia se distingue par une approche entrepreneuriale reposant sur des investissements de contrôle et un engagement actif aux côtés des équipes dirigeantes.

A propos de Proparco

Proparco est la filiale du groupe Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé dans les pays en développement. Depuis plus de 45 ans, Proparco accompagne des entreprises et des institutions financières à fort potentiel de croissance, en apportant des solutions de financement et d’investissement adaptées, avec pour objectif de soutenir une croissance durable, la création d’emplois et le renforcement des économies locales. Proparco intervient en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, en mobilisant des expertises financières, sectorielles et extra-financières au service de projets à fort impact.