BeautyForYou.ma, la nouvelle plateforme beauté au Maroc

H&S Group, à travers son pôle ONE RETAIL, annonce le lancement officiel de BeautyForYou.ma, une nouvelle plateforme e-commerce entièrement dédiée à l’univers de la beauté. Cette initiative marque une étape structurante dans le développement du pôle Retail & Beauty du groupe.

BeautyForYou.ma a été conçue avec une ambition claire : offrir aux consommateurs une sélection rigoureuse de marques de beauté authentiques, accessibles en un clic, à travers une expérience digitale fluide, moderne et orientée usage. Cette plateforme s’adresse à une clientèle exigeante, en quête de produits de qualité, de nouveautés et de confiance dans l’origine des marques proposées avec une promesse de livraison en 24h sur casa rabat et 48h sur les autres villes du Maroc.

À l’occasion de son lancement, BeautyForYou.ma propose une offre de –20 % sur l’ensemble du site, une exclusivité en avant-première avec la disponibilité du dernier lancement L’Oréal–Skin Ink, accessible dès le démarrage de la plateforme.

Avec BeautyForYou.ma, le groupe H&S renforce sa stratégie omnicanale et poursuit la construction d’un écosystème Retail intégré, combinant proximité, expertise métier et innovation digitale. Cette nouvelle plateforme a vocation à devenir un acteur de référence de la beauté en ligne au Maroc, en capitalisant sur une sélection maîtrisée, une expérience client qualitative et une relation durable avec les marques partenaires.

BeautyForYou.ma est accessible dès aujourd’hui sur www.beautyforyou.ma avec déjà une belle sélection de 2500 références de marques partenaires et bien d’autres arrivent très bientôt

Merci à nos Captain Partners qui nous accompagnent dans ce lancement, L’OREAL MAROC, IPHABIOTICS, IPHADERM, IPHACARE, PIERRE FABRE, PROCTER &GAMBLE, BIERSDORF NIVEA, PHARMA 5 ET DISLOG GROUP.

Pour toute info contacter par mail Mr Ryad Bendouro : [email protected]

À propos de BeautyForYou :

BeautyForYou est une plateforme e-commerce spécialisée dans la beauté, le soin et l’hygiène corporelle, proposant une sélection de marques authentiques, des lancements exclusifs et une expérience d’achat pensée pour les nouveaux usages digitaux

A propos de H&S Group :

H&S Group est un groupe industriel et d’investissement marocain de premier plan, fondé par Moncef Belkhayat, et développé autour d’un modèle éprouvé de Build & Run, combinant croissance organique, acquisitions ciblées et partenariats stratégiques de long terme.

Depuis près de vingt ans, H&S Group construit et développe des leaders opérant dans des secteurs essentiels du quotidien, au cœur de l’économie de la vie : santé, hygiène, alimentation, logistique, médias, construction, commerce de proximité et fintech. Le groupe intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ces métiers, de la production à la distribution, en passant par les services, les infrastructures et les usages.

Aujourd’hui, H&S Group représente :

+ 60 entreprises,

6 pôles d’activités structurés,

+ 5 500 collaborateurs,

+ 221 partenariats économiques actifs

Présence dans 11 pays, au Maroc , en Afrique , Europe et Asie

6,6 milliards de dirhams de revenus

Le groupe s’appuie sur des ensembles opérationnels solides et complémentaires, parmi lesquels:

Dislog Group (industrie et distribution en hygiène, alimentation et santé)

La voie Express Group (logistique intégrée, transport et gestion d’actifs)

WB Group (médias, communication et presse)

Gidna et Kaya (construction et immobilier)

One Retail (commerce de proximité et enseignes du quotidien)

Chari (Fintech, dédié aux solutions de paiement, de services financiers )

H&S Group se distingue par sa capacité d’exécution, d’intégration et d’accélération, avec près de dix opérations de croissance externe par an, et une performance durable portée par un taux de croissance annuel moyen de 19 % sur le chiffre d’affaires et de 28 % sur l’EBITDA sur les quinze dernières années. Cette trajectoire positionne le groupe parmi les références marocaines en matière de création de valeur à long terme.

La stratégie de H&S Group repose sur un écosystème financier solide et diversifié, combinant partenaires financiers internationaux de premier plan — IFC (Groupe Banque mondiale), BERD, SPE Capital, Mediterrania Capital Partners, STOA, CDG Invest, Sanlam, Sanam, Axiom, Bank of Africa, Y combinator — et opérateurs bancaires.

Cet accompagnement conjugué a permis de structurer des opérations de financement majeures, avec près de 4 milliards de dirhams levés au cours des 18 derniers mois, dont les deux tiers ont été consacrés au renforcement des fonds propres du groupe, permettant ainsi de financer des opérations stratégiques majeures au service de son développement.

Porté par une équipe dirigeante expérimentée, issue de grandes entreprises internationales, et par une culture fondée sur des valeurs fortes — Ownership, Agility, Simplicity, Integrity et Sustainability — H&S Group poursuit une ambition claire : faire émerger des leaders sectoriels durables, accompagner la transformation des usages et contribuer activement au développement économique et social du Maroc et des territoires où le groupe est présent.