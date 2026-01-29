AnfaBlue, projet résidentiel développé par Grand Tower Investments, poursuit sa montée en puissance depuis son lancement en 2024.

Implanté à Ain Diab Extension et s’étendant sur 14 hectares, le projet sera livré en été 2026. Il réunit trois composantes complémentaires ( Signature Villas, Urban Villas et des lots de terrains pour villas) dans un ensemble pensé pour conjuguer qualité de vie, accessibilité urbaine et panorama océanique.

Aujourd’hui, Anfa Blue franchit une nouvelle étape. Les villas témoins des deux typologies, « Signature Villas » et « Urban Villas», sont prêtes et ouvertes aux visites, permettant de découvrir concrètement l’architecture, les volumes et les choix d’aménagement du projet. Dans le même esprit, les 27 lots de terrains destinés à des villas isolées en R+1 sont, pour la majorité, déjà vendus, avec encore quelques unités disponibles.

Cette dynamique commerciale reflète un niveau d’adhésion solide. Le taux de commercialisation global atteint plus de 70 % des unités vendues, confirmant l’attractivité d’une adresse devenue, en peu de temps, un repère résidentiel recherché à Casablanca.

Au-delà des chiffres, Anfa Blue s’appuie sur un positionnement clair. Le projet se distingue par son emplacement sur le Boulevard Abdelhadi Boutaleb, dans un environnement résidentiel valorisé, à proximité du Domaine d’Anfa et à quelques minutes du centre-ville. L’ensemble a été conçu pour offrir une vie sereine, dans un cadre sécurisé et paisible, tout en restant connecté aux commodités, aux grands axes et à des établissements scolaires reconnus.

Anfa Blue propose une palette de typologies adaptée à des attentes variées, avec des repères d’offres assumés et transparents. Les Urban Villas, inspirées des maisons de ville anglaises, se développent sur trois niveaux, avec piscine et jardin privatifs. Elles offrent une superficie bâtie comprise entre 209 et 231 m², sur des terrains allant jusqu’à 262 m².

Les Signature Villas privilégient des volumes généreux, une distribution pensée pour la vie familiale et des perspectives ouvertes sur l’océan. Leur superficie bâtie varie entre 377 et 410 m², et elles s’implantent sur des terrains de 316 à 612 m².

Les lots de terrains, quant à eux, offrent une liberté de conception, avec des superficies démarrant à partir de 600 m², sur une adresse privilégiée.

En consolidant l’avancement du projet et en rendant accessibles ses villas témoins, Anfa Blue réaffirme une ambition simple : proposer, à Ain Diab Extension, un cadre de vie où l’élégance architecturale, la cohérence d’ensemble et la qualité d’exécution s’inscrivent dans la durée.