Capital humain: les critères qui distinguent les meilleurs employeurs (VIDÉO INTÉGRALE)

À l’heure où les jeunes générations redessinent les contours du monde professionnel, les entreprises marocaines font face à un défi majeur: réinventer leur relation aux talents. Attentes accrues en matière de sens, quête de flexibilité, valorisation de la culture d’entreprise… les DRH doivent désormais composer avec un paradigme en pleine mutation, dans un marché globalisé et hautement concurrentiel. Organisé par le groupe Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, un débat riche sur la thématique «Capital humain: les secrets des best employers» a permis une analyse croisée de dirigeants RH qui dessinent les contours d’une nouvelle ère du travail.

La thématique choisie est parlante à plus d’un titre : «Capital humain : les secrets des best employers». Y étaient conviés Raouia Zaroual, directrice Capital humain chez Les Eaux minérales d’Oulmès, Fedoua Ikkez, directrice des Ressources humaines à Ciments du Maroc, Yasmine Joutel, finance director Northern & Western Africa à JTI, Rachid Bakkar, directeur des Ressources humaines à inwi et Mourad El Gour, directeur du Capital humain Afrique – Teleperformance.