Leadership féminin: comment JTI soutient les talents féminins (VIDEO)

Sous le titre évocateur « Capital humain : les secrets des best employers », une table ronde a rassemblé des figures de proue des ressources humaines pour décrypter les mutations profondes du monde du travail et partager leurs pratiques d’excellence. Y ont pris part Raouia Zaroual, directrice Capital humain chez Les Eaux minérales d’Oulmès, Fedoua Ikkez, directrice des Ressources humaines à Ciments du Maroc, Yasmine Joutel, finance director Northern & Western Africa chez JTI, Rachid Bakkar, directeur des Ressources humaines chez inwi, et Mourad El Gour, directeur du Capital humain Afrique chez Teleperformance. Extrait.

La question de la diversité de genre n’est plus aujourd’hui une simple tendance, mais un véritable levier stratégique pour les entreprises marocaines. Portées par des dynamiques internes et des pressions sociétales croissantes, les DRH s’engagent dans une réflexion de fond sur l’inclusion réelle des femmes, bien au-delà des chiffres de parité.

Comme le souligne Rachid Bakkar, DRH d’inwi, l’entreprise ne peut plus se permettre d’ignorer les forces vives que lui offre la diversité du marché. Il rappelle que la diversité ne se limite pas au genre, mais englobe également les origines, les parcours académiques, les nationalités, et les régions.

«Aujourd’hui, dans certaines multinationales, il est devenu impératif d’avoir des conseils d’administration et des comités de direction véritablement multiculturels et mixtes», insiste-t-il.

Fedoua Ikkez, DRH de Ciments du Maroc, appelle à dépasser l’approche statistique de la diversité. Pour elle, «le vrai sujet n’est pas d’avoir un ratio hommes-femmes à l’entrée, mais d’assurer une égalité de traitement tout au long du parcours professionnel».

Pour cela, l’entreprise a mis en place des indicateurs précis : évolution salariale, mobilité, promotions… Est-ce que les courbes d’évolution hommes-femmes suivent la même tendance ? Ce n’est pas encore le cas. Mais l’objectif est clair : faire converger ces courbes.

Pour Yasmine Joutel, directrice financière Northern & Western Africa chez JTI, il ne suffit pas d’intégrer les femmes, il faut aussi les pousser à franchir certaines barrières structurelles.

«Chez JTI, nous avons mis en place des programmes de sponsorship pour les femmes techniquement prêtes à évoluer. Ce n’est ni du coaching, ni du mentoring. Il s’agit de créer un véritable appui stratégique à travers un sponsor qui ouvre des portes, qui parle d’elles, qui facilite leur accès à des fonctions de leadership», témoigne-t-elle.