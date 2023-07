Oujda: des militaires, des veuves et des enfants de martyrs sommés d’évacuer leurs logements

La Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme a révélé que des dizaines de familles d’anciens militaires, de veuves et d’enfants de militaires et de martyrs, à Oujda, ont reçu des avis d’évacuation, de la part d’une société immobilière, de leurs logements situés au quartier Mohamed Belmiloudi.

Et dans un communiqué, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, l’instance précitée a qualifié cette décision de manœuvres claires de lobbies de l’immobilier et de défi avéré contre la volonté royale indéfectible de veiller à la protection et à la sécurité des membres des Forces armées royales, ainsi qu’à celles des veuves et des enfants de militaires et de martyrs.

De même que la Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme a appelé la justice à ce que les jugements judiciaires soient en conformité avec les engagements internationaux du Maroc, concernant les procédures de l’évacuation forcée. Surtout, a-t-on précisé, quand cela concerne les défenseurs de la Patrie; à qui de nombreux pays réservent des privilèges spéciaux. Aussi, a-t-il été sollicité du ministère de l’Intérieur de ne pas donner une suite favorable aux avis d’évacuation, pour les raisons précitées, en sus de la clochardisation qui en résulterait, à Dieu ne plaise, de dizaines de familles et de veuves, ainsi que cela aurait comme répercussions négatives sur l’image et la réputation du pays.

C’est pourquoi la Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme a fermement tenu à assurer son intention de faire le suivi de cette affaire, en usant de toutes les sortes de résolutions judiciaires et contestataires appropriées, contre les lobbies de l’immobilier.

