Oujda: les membres des familles d’anciens militaires protestent (VIDEO)

La Ligue marocaine pour la citoyenneté et des droits de l’Homme a organisé un sit-in contestataire, devant le Tribunal de première instance de la ville d’Oujda, lundi 24 juillet, en vive protestation à l’encontre de l’ignorance de leur cahier revendicatif.

Les participants à cette manifestation pacifique ont ainsi scandé plusieurs slogans et brandi de nombreuses banderoles, explicitant leurs justes doléances et la situation déplorable dont ils pâtissent. Et à ce propos, le président de l’instance précitée, Driss Sedraoui, a déclaré à Le Site info que ce sit-in a pour objectif d’exprimer le soutien inconditionnel des manifestants aux militaires à la retraite, aux enfants des martyrs et aux veuves.

Tous ces derniers ont eu la désagréable surprise de recevoir des avis d’évacuation de leurs domiciles, de la part de quelques sociétés immobilières, a précisé le président de la Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme.

Larbi Alaoui