CJUE : des avocats pointent des lacunes juridiques dans la décision européenne (VIDEO)

Aziz Rouij, membre de l’ordre des avocats à Rabat a déclaré ce jeudi au micro du Site Info que la décision de la Cour européenne est arbitraire et politique. Le bâtonnier a affirmé que cette décision est biaisée, hors de propos, et qu’elle a conféré un statut à des entités qui n’en ont pas.

En lien avec ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné mardi dernier à Rabat que la décision de la Cour de justice européenne relative aux accords de pêche et d’agriculture entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne est « déconnectée de la réalité » et n’aura aucun impact sur la question du Sahara marocain et sa « dynamique ».

Bourita a précisé lors d’une conférence de presse après ses discussions avec le président du gouvernement des Îles Canaries, Fernando Clavijo, que cette décision représente une « tentative vaine » qui n’a suscité aucune réaction de l’ONU ou de son secrétaire général, et qu’elle n’affectera en rien le dossier.