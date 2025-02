Journée portes ouvertes réussie à l’ESSEC Afrique : 500 visiteurs accueillis

Classée dans le Top 10 mondial, l’ESSEC Business School a ouvert les portes de son campus Africain à Rabat pour une Journée Portes Ouvertes exceptionnelle, accueillant plus de 500 visiteurs.

Lycéens, parents et professionnels ont répondu présents pour explorer les formations innovantes et internationales offertes par l’école.

Avec un programme dynamique combinant conférences, ateliers et rencontres, cette journée a permis aux futurs étudiants de découvrir les programmes post-bac et masters, et de vivre l’excellence académique de l’ESSEC à travers des échanges privilégiés avec les professeurs, les étudiants et les responsables pédagogiques.

Parmi les temps forts de l’événement :

🔹 Présentation des programmes phares, dont l’emblématique Global BBA, référence internationale en formation post-bac N 1 en France, et le tout nouveau International Program in Business Administration (IPBA), offrant une double diplomation et une expérience internationale exceptionnelle.

🔹 Témoignages inspirants d’étudiants et d’alumni, partageant leur parcours et leur immersion au sein des différents campus de l’ESSEC à Paris, à Singapour et à Rabat.

🔹 Échanges enrichissants avec les équipes académiques et le service des Career Services, qui accompagnent les étudiants vers des opportunités professionnelles d’exception.

« L’ESSEC Business School, classée parmi les 10 meilleures institutions mondiales et leader en Afrique, offre aux étudiants des formations d’excellence alliant perspectives internationales et ancrage continental.« , souligne Hugues LEVECQ, Directeur Général, Deputy Dean de l’ESSEC Business School – Campus Afrique .

Avec une offre académique adaptée aux besoins du marché et un réseau international d’entreprises et d’alumni, l’ESSEC Afrique continue d’attirer une nouvelle génération de talents prêts à façonner le monde de demain.