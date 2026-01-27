Maroc-Sénégal : Aziz Akhannouch souligne des « fondements humains, religieux et économiques solides »

Par LeSiteinfo avec MAP

Les relations entre le Maroc et le Sénégal s’appuient sur des fondements solides, intégrant les dimensions humaines, religieuses et économiques, a affirmé, lundi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, soulignant que ces liens constituent « une relation naturelle et durable, et non un produit de l’instant ou une alliance cnjoncturelle ».

Dans son allocution à l’ouverture des travaux de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal, co-présidée avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, Akhannouch a relevé que les routes commerciales historiques reliant le Maroc à sa profondeur africaine ont joué un rôle déterminant dans le renforcement de ce rapprochement, notamment en traversant le Sénégal, favorisant ainsi les échanges économiques et humains et contribuant à l’établissement d’un profond échange culturel et social entre les deux pays à travers les siècles.

La dimension religieuse et spirituelle est l’une des pierres angulaires de ces profondes relations, a-t-il dit, rappelant le rôle central de l’institution de la Commanderie des Croyants dans le renforcement des liens humains et religieux, ainsi que des confréries soufies notamment la Tariqa Tijaniya dans le raffermissement des relations entre les deux peuples.

Pour M. Akhannouch, ces liens étroits se sont également concrétisés par les Visites du Roi Mohammed VI au Sénégal, ainsi que par le cadre juridique global qui englobe plus de 140 accords de coopération, faisant observer que cette 15e Grande Commission Mixte s’inscrit dans cette dynamique et offre l’occasion d’évaluer les progrès accomplis en matière de développement partagé.

Les travaux de cette session témoignent de l’engagement continu du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal à renforcer leur coopération, conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a-t-il dit.

A cet égard, Akhannouch a mis en avant le saut qualitatif qu’ont connu les relations bilatérales, notamment depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye, rehaussées par les échanges de visites ministérielles et le renforcement de la présence économique et des investissements, insistant sur le fait que le rythme de coopération accrue et le contexte régional et international requièrent l’adaptation des accords existants en vue d’insuffler une nouvelle dynamique et d’ouvrir des perspectives prometteuses au secteur privé.

Au niveau régional, il a affirmé qu’en dépit des défis majeurs auxquels le continent fait face, l’Afrique demeure une source d’optimisme, se félicitant de la vision commune des deux pays en matière d’accélération de l’intégration africaine, fondée sur la solidarité, et de leur convergence totale de vues sur les questions stratégiques. Aussi, il a relevé que les défis au niveau du Sahel et de l’Océan Atlantique nécessitent l’élaboration d’une stratégie régionale globale.

Dans ce sillage, Akhannouch a passé en revue les Initiatives lancées par le Roi Mohammed VI au profit de l’Afrique, notamment l’initiative stratégique visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, laquelle s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume avec les pays africains, en plus de l’Initiative Royale Atlantique, qui constitue un espace de développement et de stabilité communs, visant à faire de la région de l’Afrique atlantique un cadre géopolitique offrant de grandes opportunités de complémentarité et de coopération entre les pays membres dans des domaines géostratégiques vitaux englobant l’environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie, l’interconnexion logistique, la mobilisation des ressources et l’échange d’expertises dans les domaines prioritaires.

Dans le même contexte, le Chef de gouvernement a relevé que le projet Gazoduc Afrique Atlantique, reliant le Nigeria au Maroc demeure un symbole de coopération entre les pays du Sud, mettant en avant le rôle central du Sénégal dans ce projet stratégique.

S’agissant de la question du Sahara marocain, Akhannouch a salué le soutien agissant du Sénégal au sein des organisations continentale et internationale aux droits du Royaume du Maroc, son intégrité territoriale et sa souveraineté sur son Sahara, outre son soutien au plan d’autonomie consacré par la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, en tant que seule solution à ce différend régional.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a souligné que le Maroc, sous la sage conduite du Roi Mohammed VI, est engagé dans une vision globale en matière de jeunesse et dans le secteur du sport, qui n’est pas seulement une compétition ou un divertissement, mais plutôt un levier efficace de rapprochement entre les peuples, un pont de communication entre les cultures, ainsi qu’un outil de développement humain et économique et de renforcement du rayonnement des deux pays à l’échelle mondiale.

Il a aussi affirmé que « le Royaume du Maroc et la République du Sénégal resteront deux grands pays africains, fidèles à l’esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu’ils ont toujours incarné à l’égard du continent africain », saluant la contribution précieuse de la communauté marocaine résidant au Sénégal et de la communauté sénégalaise établie au Maroc à l’enrichissement de ce partenariat d’exception liant les deux pays amis.

Akhannouch a réitéré son engagement à renforcer les relations de coopération entre les deux pays, à soutenir le partenariat stratégique et à le hisser aux plus hauts niveaux, conformément à la vision et à la volonté politique des dirigeants des deux pays, du Roi Mohammed VI et du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.