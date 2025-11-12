L’ESSEC met le continent au cœur du débat avec “Ce qu’attend l’Afrique”

L’ESSEC Business School – Campus Afrique et sa Chaire Business et Industrie en Afrique organisent une conférence-débat à la Maison des Alumni de Casablanca autour de l’ouvrage de référence Ce qu’attend l’Afrique : ressources locales, tensions mondiales (Éditions de l’Aube). Signé par Benoît Chervalier, banquier d’affaires et chef d’entreprise, ancien haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement et Directeur exécutif de la Chaire Business et industrie en Afrique à Rabat, cet ouvrage propose une réflexion approfondie sur les mutations économiques et géopolitiques du continent.

Reconnu pour son regard iconoclaste et son expérience de terrain depuis plus de 20 ans à travers plus de quarante pays africains, Benoît Chervalier livre, à travers cette rencontre, une lecture vivante et engagée des grandes transitions économiques, technologiques et industrielles du continent.

Le débat, organisé autour de trois axes — Éducation, Géopolitique et Business — réunit dirigeants d’entreprises marocaines et internationales, experts, étudiants et alumni de l’ESSEC autour de témoignages concrets sur les transformations à l’œuvre et les perspectives du « business made in Africa ». Le Maroc, qui est abordé à plusieurs reprises dans l’ouvrage, fait partie de ces « économies frontières » comme le qualifie l’auteur, source d’inspiration et de locomotive pour le continent africain, avec ses similitudes mais aussi ses singularités.

« Ce livre n’est pas une conclusion, mais une invitation au débat. L’Afrique est multiple, innovante et passionnante : il faut cesser de la regarder à travers un prisme unique. »

— Benoît Chervalier, banquier d’affaires, directeur exécutif de la Chaire ESSEC Business et Industrie en Afrique et auteur de l’ouvrage

« Le campus ESSEC Afrique se veut un catalyseur d’idées et d’initiatives pour accompagner la transformation du continent. Cette conférence illustre parfaitement notre mission : relier la réflexion académique à l’action économique. »

— Hicham Sebti, Directeur adjoint du Campus ESSEC Afrique

« Nous partageons avec la Chaire la conviction que la croissance africaine se construira dans le dialogue entre entreprises, institutions et talents. C’est tout le sens de notre engagement. »



— Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communication et RSE Vivo Energy Maroc.