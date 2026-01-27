Nouveau Volvo EX60 100 % électrique : une voiture conçue pour des conversations naturelles

Avec le nouveau Volvo EX60 100 % électrique, Volvo Cars franchit une nouvelle étape dans l’interaction homme-machine en lançant un véhicule capable de dialoguer de manière naturelle avec ses occupants.

Grâce à l’intégration de Gemini, le nouvel assistant d’intelligence artificielle de Google, introduit pour la première fois dans un modèle Volvo, les conducteurs pourront entretenir de véritables conversations naturelles avec leur véhicule. L’EX60 s’impose ainsi comme la voiture la plus avancée technologiquement et la plus intelligente jamais conçue par la marque suédoise.

Dévoilé officiellement le 21 janvier, l’EX60 est un SUV électrique de taille intermédiaire intégrant des technologies d’intelligence artificielle de dernière génération, pensées pour rendre le quotidien plus simple, plus sûr et plus agréable.

« Le nouvel EX60 regorge de technologies centrées sur l’humain et conçues pour améliorer l’expérience au volant », explique Anders Bell, directeur de l’ingénierie et de la technologie chez Volvo Cars. « HuginCore, notre système matériel et logiciel de pointe, associe des technologies développées en interne aux services de leaders du secteur comme Google, NVIDIA et Qualcomm Technologies. Ces innovations, discrètes mais essentielles, fonctionnent en arrière-plan pour assister le conducteur en permanence. »

Une interaction vocale naturelle et intuitive

Grâce à Gemini, chaque trajet devient plus utile grâce à un contrôle vocal avancé. Hautement personnalisée et parfaitement intégrée au véhicule, cette technologie permet au conducteur de gérer des tâches complexes à travers une conversation fluide et continue, sans avoir à mémoriser de commandes spécifiques. Cette approche limite les interactions avec l’écran central et permet au conducteur de rester concentré sur la route.

Concrètement, il est possible de demander à Gemini de retrouver l’adresse d’un hôtel dans un e-mail de réservation, de vérifier si un objet récemment acheté peut tenir dans le coffre ou encore de proposer des idées pour un futur road trip. Cette expérience intuitive repose sur près de dix ans de collaboration entre Volvo Cars et Google.

HuginCore, le cerveau du véhicule

L’EX60 est équipé de la dernière version du système central de Volvo Cars, baptisé HuginCore, en référence à l’oiseau de la mythologie nordique. Ce système permet au véhicule de traiter les informations, de réfléchir et d’agir. Il s’agit de la première fois que Volvo attribue un nom à son système central, qui regroupe l’architecture électrique développée en interne, l’ordinateur central, les contrôleurs de zone et l’ensemble des logiciels du véhicule.

Entièrement piloté par logiciel, l’EX60 incarne l’approche de Volvo Cars axée sur les technologies centrées sur l’humain. HuginCore permet également une amélioration continue du véhicule grâce aux mises à jour à distance over-the-air, renforçant la position de Volvo comme référence mondiale en matière de sécurité.

Une puissance de calcul inédite

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle de l’EX60 reposent sur une puissance de calcul élevée, rendue possible par la plateforme Snapdragon Cockpit de nouvelle génération de Qualcomm Technologies. Le véhicule embarque également la plateforme Snapdragon Auto Connectivity, garantissant une connectivité continue et ultra-réactive, avec un accès internet gratuit pendant quatre ans.

Au cœur du système se trouve la plateforme NVIDIA DRIVE, équipée du processeur NVIDIA DRIVE AGX Orin, fonctionnant sous le système d’exploitation DriveOS certifié pour la sécurité. Cette architecture permet une expérience utilisateur fluide, sans latence, avec des écrans réactifs, un chargement instantané des cartes et une meilleure compréhension vocale des passagers.

Une voiture qui apprend à chaque kilomètre

HuginCore contribue également à renforcer la sécurité de l’EX60 en analysant en permanence l’environnement du véhicule à l’aide de nombreux capteurs. Cette perception précise permet d’assister le conducteur en temps réel, d’anticiper les dangers, d’identifier les risques potentiels et de réagir avec plus de sérénité face aux situations imprévues.

Capable d’exécuter plus de 200 milliards d’opérations par seconde, l’EX60 ne se contente pas de traiter les données : il apprend en continu. Le véhicule s’appuie aussi sur les informations collectées par l’ensemble de la flotte Volvo à travers le monde, y compris les données liées aux accidents et quasi-accidents, afin d’améliorer constamment ses performances.

Une évolution continue dans le temps

Comme tous les nouveaux modèles de la marque, le Volvo EX60 bénéficiera de mises à jour régulières à distance. Cette évolution permanente est rendue possible grâce à la pile technologique Superset de Volvo Cars, une base logicielle intelligente conçue pour améliorer les véhicules tout au long de leur cycle de vie.