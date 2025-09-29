Maroc
Météo Maroc : averses orageuses avec grêle locale ce lundi dans plusieurs villes
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses localement fortes avec grêle locale sont attendues, ce lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses orageuses (15 à 25 mm) sont prévues de 14h à 23h dans les provinces de Figuig, Jerada, Taourirt, Midelt et Boulemane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.