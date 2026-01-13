Yango Maroc célèbre ses chauffeurs avec la Yango Championship Cup

Yango Ride, filiale du groupe technologique international Yango Group, célèbre le cœur battant de son service — ses chauffeurs partenaires, à travers le lancement de la « Yango Championship Cup ».

Inspiré par l’esprit du football, ce concours transforme l’engagement quotidien des chauffeurs partenaires de Yango en une véritable opportunité de gagner des prix, d’être reconnus et de se sentir comme de véritables champions.

Le concours se déroulera du 23 décembre 2025 au 21 janvier 2026, et récompensera les chauffeurs pour la régularité et la qualité de leur service durant l’un des plus grands événements sportifs du continent africain. La participation est ouverte aux chauffeurs ayant effectué au moins 150 courses pendant la période du concours et maintenant une note minimale de 4,8, afin de valoriser les meilleures performances.

Les prix sont garantis et soigneusement conçus pour récompenser l’excellence à différents niveaux de performance. Les trois meilleurs chauffeurs recevront des récompenses de grande valeur, notamment des téléviseurs et des smartphones, tandis que 41 autres chauffeurs seront récompensés par des batteries externes, des bons d’achat et des bons de carburant, assurant ainsi une reconnaissance plus large et une appréciation concrète des efforts remarquables.

La Yango Championship Cup allie divertissement, compétition conviviale et récompenses tangibles, tout en contribuant à l’animation des villes et à la célébration du football. Le concours est également soutenu par des activations sur le terrain, des articles promotionnels brandés et un engagement direct avec les chauffeurs à Casablanca.

« Nos chauffeurs sont des champions au quotidien, et le moment est idéal pour reconnaître leur travail et leur dévouement », a déclaré Amine Najim, Head of Operations de Yango Maroc. « À travers cette initiative, nous ne récompensons pas seulement les meilleurs performeurs, mais nous célébrons l’ensemble de la communauté des chauffeurs, en renforçant notre lien avec les villes et les clients de manière significative. »

Yango invite tous les chauffeurs éligibles à rester actifs sur l’application Yango Pro et à suivre les canaux officiels pour recevoir les mises à jour, consulter les classements et découvrir les annonces des gagnants. Cette initiative reflète l’engagement continu de Yango à soutenir ses chauffeurs au-delà de l’application, en offrant des récompenses concrètes, des expériences mémorables et en célébrant le dynamisme des villes marocaines.

Yango Maroc propose une gamme de services numériques du quotidien destinés à faciliter la vie urbaine. Grâce à sa plateforme de VTC, Yango met en relation les passagers avec des chauffeurs partenaires dans plusieurs grandes villes, tout en offrant aux chauffeurs des opportunités de revenus flexibles, soutenues par la technologie, la formation et des actions de proximité. En tant que membre de l’écosystème technologique mondial de Yango Group, l’entreprise continue d’investir dans des partenariats locaux, des initiatives communautaires et des innovations de services adaptées aux besoins des villes marocaines.

À propos de Yango Group :

Yango Group est une entreprise technologique internationale basée à Dubaï, qui transforme des technologies développées à l’échelle mondiale en services du quotidien adaptés aux communautés locales. Animée par un engagement constant en faveur de l’innovation, l’entreprise adapte et améliore des technologies de pointe pour les intégrer dans des services pratiques et accessibles à travers différentes régions.

Sa mission est de rapprocher les innovations mondiales des communautés locales, en favorisant les connexions et en améliorant les expériences du quotidien.

L’application multifonctionnelle Yango propose plusieurs services numériques urbains dans plus de 30 pays en Afrique, en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient. L’application Yango, multilingue, est disponible gratuitement sur Android et iOS.