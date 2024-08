Propos de Mehdi Ghezzar sur le Maroc : le club des Avocats porte plainte

« Suite aux propos antisémites et diffamatoires proférés par le dénommé Mehdi Ghezzar. Le Club des Avocats Au Maroc a adressé aujourd’hui un signalement au Parquet de Paris afin de demander l’engagement des poursuites appropriées. Nos compatriotes peuvent utiliser le modèle ci-dessous », souligne Mehdi El Ajouti.

Dans la lettre adressée au parquet de Paris, le Club des avocats fait un rappel des faits et condamne les infractions d’injure publique et de provocation à la discrimination prononcées par le désormais ex chroniqueur de RMC