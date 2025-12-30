Al Akhawayn accueille la 3ᵉ édition du MTYM

Al Akhawayn University in Ifrane (AUI) a accueilli, du 25 au 28 décembre, la 3ᵉ édition du Moroccan Tournament of Young Mathematicians (MTYM), une compétition nationale d’envergure co-organisée par Al Akhawayn et Math Maroc, dédiée à l’excellence et à la recherche mathématique chez les lycéens marocains.

Véritable laboratoire d’innovation intellectuelle, le MTYM se distingue par son format unique : une compétition de recherche où les lycéens participants, répartis en équipes, et encadrés et mentorés par 20 étudiants d’Al Akhawayn, travaillent pendant trois mois sur des problèmes mathématiques avancés avant de défendre leurs solutions lors de débats scientifiques structurés.

Une sélection nationale rigoureuse et inclusive

L’édition 2025 a suscité un engouement exceptionnel avec 1.012 candidatures enregistrées à l’échelle nationale. À l’issue d’un processus de présélection exigeant et d’un accompagnement académique soutenu, 185 participants, répartis en 44 équipes, ont été retenus pour la phase finale, soit un taux de sélection de 18%.

Ces jeunes talents représentent 36 villes issues de 11 régions du Maroc, avec également la participation d’un lycéen de la diaspora marocaine à l’étranger, renforçant la forte contribution des jeunes chercheurs marocains à l’international dans l’organisation de ce tournoi et programme de préparation de la jeunesse marocaine à la recherche en mathématiques et en intelligence artificielle.

AUI, un campus au service de l’excellence académique

En accueillant le MTYM, Al Akhawayn University confirme son rôle de pôle académique de référence et de plateforme nationale pour la promotion de la recherche, de la pensée critique et de l’excellence scientifique chez les jeunes. Reconnue pour ses standards académiques internationaux et son engagement envers l’excellence, Al Akhawayn offre un environnement propice à l’émulation intellectuelle et à l’innovation, fidèle à sa mission de former les leaders de demain. “En accueillant le MTYM sur son campus, Al Akhawayn University réaffirme son rôle de plateforme nationale de référence pour l’innovation pédagogique et la formation des futurs scientifiques. Ce type d’initiative contribue à créer des passerelles solides entre l’enseignement secondaire, la recherche et l’enseignement supérieur d’excellence” a affirmé Dr. Rabie Zine, Chef du département des Mathématiques à AUI et Président du comité d’organisation Math Maroc.

Tout au long de la compétition, les participants s’épanouissent au sein de l’écosystème académique américain d’AUI : infrastructures de pointe, espaces de travail collaboratif, et un encadrement rigoureux assuré par des enseignants-chercheurs et des mentors de haut niveau. Cette immersion dans un cadre universitaire d’excellence permet aux lycéens de découvrir les exigences et les opportunités de la recherche académique de niveau international. Les échanges avec les étudiants et les professeurs d’AUI, dans les domaines scientifiques et technologiques, enrichissent l’expérience des participants et renforcent leur ambition de poursuivre des études supérieures dans des disciplines importantes pour le développement technologique de notre pays.

Conférences et intervenants de renom

Cette édition a également été marquée par une série de conférences données par des chercheurs marocains de renommée internationale, issus de grandes institutions académiques, notamment Dr. Yassir Jedra, enseignant-chercheur à Imperial College London, Dr Youssef Hbid, Research Associate en amélioration de la qualité des soins à Imperial College London, ainsi que d’autres intervenants, notamment de Cornell University.

Les participants ont aussi bénéficié d’un échange inspirant avec Mohamed Bounouar, Head of AI Transformation – Unlock Program à l’OCP Skills & Professional School (SPS), autour des applications concrètes de l’intelligence artificielle et des compétences scientifiques du futur.

La 3ᵉ édition du MTYM a représenté un temps fort du calendrier scientifique national, illustrant la synergie entre de brillants chercheurs marocains à l’etranger, une université d’excellence et un acteur engagé dans la démocratisation des mathématiques. En cultivant l’excellence académique et en accompagnant l’émergence de talents prometteurs, Al Akhawayn réaffirme à nouveau son soutien au leadership dans le paysage éducatif marocain et son rôle moteur dans l’innovation pédagogique pour la la valorisation de la recherche scientifique, et l’engagement de la nouvelle génération.