Intempéries à Nador : un jeune homme emporté par les crues

Un jeune homme a trouvé la mort, mercredi dernier, après avoir été emporté par des crues soudaines dans la commune d’Amtalessa, relevant de la province de Nador.

Selon une source de Le Site info, la victime tentait de traverser Oued El Hammam à moto lorsque le drame s’est produit. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour repêcher le corps, avant de le transférer à la morgue pour autopsie.

La gendarmerie royale a, pour sa part, ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

H.M.