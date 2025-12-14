Inondations à Safi: le bilan s’alourdit à 14 décès

Par LeSiteinfo avec MAP

Les pluies torrentielles sous orage, qui se sont abattues sur la province de Safi provoquant des crues exceptionnelles en un laps de temps très court dimanche soir, ont fait 14 morts, selon un bilan actualisé des autorités locales.

Trente-deux personnes (32) ont été secourues et prises en charge, dont la majorité a quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires, alors que les autres cas sont toujours sous surveillance médicale, note la même source.

Les autorités publiques, les départements concernés et les différents intervenants poursuivent leur mobilisation générale sur le terrain afin de rechercher d’éventuelles personnes portées disparues, de sécuriser les zones touchées et d’apporter le soutien et l’assistance nécessaires aux populations face à cette situation exceptionnelle, conclut-on.

